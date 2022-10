أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الخميس، وفاة مدرب اللياقة البدنية جيان بييرو فينتروني.

وأصدر توتنهام بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه:" يُحزننا أن نُعلن وفاة مدرب اللياقة البدنية جيان بييرو فينتروني".

وأضاف:" سيفتقده الجميع في النادي كثيرًا، وتعاطفنا وقلوبنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب للغاية".

ويحتل توتنهام المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة خلف أرسنال المتصدر صاحب الـ21 نقطة، ومانشستر سيتي الوصيف ولديه 20 نقطة.

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away.



He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time.