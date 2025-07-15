عرض عالمي أول للفيلم التونسي «اغتراب» بمهرجان لوكارنو السينمائي أغسطس المقبل

يعرض الفيلم التونسي "اغتراب" للمخرج مهدي هميلي، عالميا لأول مرة، خلال الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي بسويسرا الذي يقام في الفترة من 6 إلى 16 أغسطس المقبل، ضمن برنامج فيوري كونكورسو الذي يُمثل مختبرًا لمزج جميع الأنواع الفنية وأشكال السرد المتنوعة.

تدور أحداث الفيلم في تونس، حيث يلقى عامل مصرعه إثر حادث مأساوي داخل مصنع صلب، وينطلق زميله محمد، في رحلة ثأر سعيًا للعدالة والحقيقة، بينما قطعة من المعدن الناتجة عن الحادث تستقر في رأسه وتبدأ بالصدأ تدريجيًا.

تُعد هذه المشاركة الثانية لهميلي بالمهرجان، بعد مشاركة فيلمه الروائي الطويل الأول أطياف بالمسابقة الرسمية للدورة الـ74.

وتلقى الفيلم دعمًا من عدة جهات منها فيلم فاند لوكسمبورج، ومؤسسة الدوحة للأفلام، والمركز الوطني للسينما والصورة المتحركة (فرنسا)، والمركز الوطني للسينما والصورة (تونس)، وصندوق البحر الأحمر، والصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، وصندوق صورة الفرانكوفونية، وفرانس تليفزيون، ولافابريك سينما - مهرجان كان السينمائي، وقمرة - مؤسسة الدوحة للأفلام، وسيني جونة - مهرجان الجونة السينمائي.

الفيلم من تأليف وإخراج مهدي هميلي وإنتاج مفيدة فضيلة لشركات الإنتاج يول فيلم هاوس (تونس) وتارانتولا (لوكسمبورج) وفولت فيلم (فرنسا).

شارك في بطولة الفيلم عدد من الأسماء التونسية الشهيرة مثل غانم زرلي، ومرام بن عزيزة، وسليم بكار، ومحمد قلصي، ويونس فارحي، ومراد غرسلي، الفيلم من تصوير فاروق العريض، ومونتاج روشن ميزوري، وموسيقى إميلي لوجراند وتتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.