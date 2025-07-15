الزمالك يبدأ معسكر العاصمة الإدارية استعداداً للموسم الجديد

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وكان الزمالك أنهى المرحلة الأولى من برنامج إعداده والتي استمرت لمدة أسبوع تقريبا، خاض خلالها الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية، و التقى ودياً مع نظيره أورانج يوم الجمعة الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.