رئيس بيلاروسيا يؤكد أن نشر أسلحة نووية في بولندا سيشكل خطرا على بلاده

أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن نشر أسلحة نووية في بولندا سيشكل خطرا على بلاه.

وقال رئيس بيلاروسيا -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم- إنه من الضروري اتخاذ إجراءات في ظل هذا الوضع، حيث أن بيلاروسيا لا تمتلك مثل هذه الأسلحة.

وأشار إلى أنه قد ناقش احتمال نشر بولندا للأسلحة النووية على أراضيها، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس البولندي أندجيه دودا قد أكد في تصريحات صحفية، في وقت سابق، أن مسألة نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده "مطروحة"، وأن بولندا قد تشارك في أحد برامج الناتو، الذي تستضيف الدول الأوروبية الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها في إطاره.