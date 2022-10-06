ميدفيديف: مفهوم منطقة حرة ومفتوحة بالمحيطين الهندي والهادئ يهدد استقرار المنطقة

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف إن خطط الدول الغربية لتطوير مفهوم "إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة" من شأنه أن يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في دول منطقة أسيا-المحيط الهادئ.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن تصريحات مدفيديف جاءت خلال كلمته في افتتاح مؤتمر دولي بجزيرة سخالين، والذي عقد تحت شعار "السياسة البيئية والتنمية المستدامة".

وأضاف مدفيديف أن هناك دولا عمدت إلى توسيع المنظمات الأجنبية في الدول الأسيوية "بذريعة دعم الشركاء الذين يشاطرونهم الرأي في أسيا" فيما يتعلق بإنشاء "منطقة مفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ".

وتابع ميدفيدف في كلمته عبر دائرة تليفزيونية مغلقة: "يتعين ذكر ذلك بوضوح، بالتأكيد لا نحب ذلك، لأن أهدافهم تفتقد للشفافية، وهي مسيسة للغاية. ما الهدف من نشر منظمات مثل (حلف شمال الأطلسي) الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو إنشاء مثل هذه المنظمات هناك؟ من الواضح أن هذا لن يسهم في الاستقرار".

وحذر من أن مثل هذا التدخل سيؤثر أيضا على القضايا البيئية، مستشهدا بزيادة الانبعاثات الضارة في الدول الأوروبية خلال عام 2022، خلافا لما كان عليه الحال في عامي 2020 و 2021.



