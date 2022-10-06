لجنة تجارية في تايلاند ترفع توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري

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رفعت لجنة مشتركة من قطاعات التجارة والصناعة والمصارف في تايلاند توقعاتها بالنسبة لنمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال العام الجاري.

وتوقعت اللجنة نمو الاقتصاد بما لا يقل عن 3%، بفضل التعافي التدريجي لقطاع السياحة.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست"، أن التوقعات الجديدة ترجح أن يتراوح معدل النمو بين 3% و5. 3% مقارنة بتوقعات سابقة بمعدل نمو يتراوح ما بين 75. 2 % و5. 3%.

وقال سانان انجوبولكول رئيس غرفة التجارة التايلاندية، والعضو باللجنة المشتركة: "يشكل قطاع السياحة قوة دافعة رئيسية للاقتصاد، ويمكن أن يساعد في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك رفعنا من توقعات النمو الاقتصادية".

ويشار إلى أنه منذ أعادت الحكومة فتح حدود البلاد أواخر العام الماضي، مع التخفيف من قيود مكافحة فيروس كورونا بصورة كبيرة، يتزايد أعداد السائحين الأجانب الذين يدخلون البلاد بصورة مطردة.

واستقبلت تايلاند في أغسطس الماضي فقط 17. 1 مليون سائح.

ومن المتوقع أن يتراوح حجم السياحة الوافدة للبلاد خلال العام الجاري بأكمله ما بين 9 و10 ملايين شخص.

وقدرت اللجنة الخسائر التي سببتها الفيضانات، الناجمة عن هطول أمطار موسمية قوية وإعصار نورو، بنحو 10 مليارات بات، حيث غمرت المياه الكثير من الأقاليم في أنحاء البلاد.

وتوقعت اللجنة أن يتراوح معدل التضخم ما بين 6% و5. 6% هذا العام.