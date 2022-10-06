باريس تتهم طهران باحتجاز مواطنين فرنسيين اثنين كرهائن دولة

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اتهمت وزارة الخارجية الفرنسيةاليوم الخميس، إيران باحتجاز زوجين فرنسيين، كان قد تم اعتقالهما في شهر مايو الماضي، كـ"رهائن دولة"، وعرضهما على شاشة التليفزيون بطريقة غير مقبولة.

وقالت الوزارة: "تكشف هذه المسرحية الهزلية عن عدم الاكتراث بالكرامة الإنسانية التي تميز السلطات الإيرانية"، بحسب تقرير لإذاعة فرانس إنفو.

وأضافت الوزارة أن فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عن مواطنيها.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، بث التليفزيون الإيراني اعترافا واضحا للزوجين بتورطهما في التجسس.

وترددت تقارير أن المواطنين الفرنسيين الاثنين، قد اعترفا بالتحريض على احتجاجات في إيران وبأنهما عميلان للمخابرات الفرنسية.

وذكر التليفزيون الرسمي الإيراني أن الزوجين دخلا إيران بتأشيرة سياحة في شهر مايو الماضي ولكنهما التقيا باعضاء هيئات التدريس الإيرانية، الذين نظموا فيما بعد تجمعات احتجاجية بمشاركة المعلمين.

واحتجزت اجهزة الاستخبارات الإيرانية المواطنين الفرنسيين قبل مغادرتهما المقررة من مطار طهران.