السيطرة على حريق بمنزل وبعض أشجار النخيل في ساقلته بسوهاج دون حدوث إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل أحد الأشخاص بقرية سفلاق دائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج، وامتدت النيران إلى بعض الأشجار المجاورة ولا توجد خسائر بالأرواح، وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من التبن والطيور والغلال وكمية من النخيل بحوار المنزل.



ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته بنشوب حريق ناحية قرية سفلاق، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وتمت عملية التبريد للحريق ولا توجد إصابات بشرية.



وبالفحص تبين من خلال المعاينة نشوب حريق بمنزل المدعو "ب. ح." من نجع هرماس الأوسط التابع لمجلس قروى سفلاق بناطق الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، وانحصرت التلفيات في كمية من التبن والطيور والغلال وبعض أشجار النخيل بجوار المنزل، ولا توجد خسائر في الأرواح.



تم إخماد الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.