كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن كواليس جلسة تحقيق النادي الأهلي مع أحمد قندوسي لاعب الفريق والمعار لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد تصريحاته عن فشل صفقة انتقال الجزائري زين الدين بلعيد للأحمر والتي قال فيها، إنه فرض عليه التعامل مع وكلاء لاعبين وقت تفاوضه للانتقال إلى النادي الأهلي.

أضاف هاني حتحوت، في برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أن أحمد القندوسي أكد في التحقيق الذي تم إجراءه معه اليوم أمام محمد رمضان المدير الرياضي والقائم بأعمال منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، خضوعه لجلسة استماع لمدة ساعة.

تابع هاني حتحوت، أن القندوسي رفض إظهار المستندات على الهواء واكتفى بالإشارة لعنوان أزمته التي استمرت لأكثر من عام، مضيفاً أن اللاعب أظهر ثلاث تسجيلات صوتية تؤكد صحة ما ذكره في اللقاء التليفزيوني، حيث أظهر مكالمة لمدة 56 ثانية بينه وبين بلعيد، يؤكد للأخير أنه رفض الانتقال للأهلي ببسب الوكلاء.

أكد هاني حتحوت، أن القندوسي استشهد بوكيل زين الدين بلعيد، علي كرماني ، في مفاوضاته مع النادي الأهلي، حيث أجرى محمد رمضان اتصالا مع كرماني عبر فيديو كونفرانس وأكد كرماني أن الأمور لم تكن تسير في نطاق طبيعي مع النادي الأهلي، وأن المفاوضات اتسمت بعدم الاحترافية والإصرار على إقحام وكلاء بأعينهم.

أكمل هاني حتحوت، أن القندوسي كشف خلال التحقيق أن الوكيلين اللذين ذكر اسمهما في أكثر من صفقة بالأهلي، أقاما ضده دعوى لدى غرفة فض المنازعات بالفيفا، للحصول على 100 ألف دولار بعد إعارته من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

واصل هاني حتحوت، أن القندوسي أكد حصول الوكيلين على 350 ألف دولار من الأهلي بخلاف مطالبته بمبلغ 100 ألف دولار عن كل موسم في عقده مع الأهلي، ما يعني أنهما يحصلان على عمولة من الطرفين.

وكشف هاني حتحوت، عن خضوع أمير توفيق للتحقيق بعدما رفض القندوسي تواجده معه في التحقيقات بحضور محمد رمضان واللجنة القانونية، حيث قدم توفيق لمسئولي النادي الأهلي كل ما يفيد بأن علي كرماني لم يكن طرفا خلال محادثات النادي مع زين الدين ووالده.

تابع هاني حتحوت، بالتأكيد على أن أمير توفيق قدم محادثات وتسجيلات بينه وبين والد زين الدين بلعيد يدافع فيها عن مدير التعاقدات بالأهلي مع أسماء الوكلاء التي قدمها اللاعب ووالده الممثلين له ولم يكن من بينهم علي كرماني، مطالبا إظهار نتيجة التحقيقات أمام الرأي العام.

أتم هاني حتحوت، أن محمد رمضان اجتمع مع السويسري مارسيل كولر، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث تم الاستقرار على تدعيم الفريق خلال الجلسة في أسرع وقت، بخلاف مناقشة اللائحة وتغيير بعض البنودها.