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إعلام عبري: ارتفاع عدد المصابين جراء عملية إطلاق النار في بئر السبع إلى 7

هديل هلال
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 3:05 م | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 3:08 م

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد المصابين جراء عملية إطلاق النار في بئر السبع إلى 7.

وقالت صحيفة «معاريف»، إن التقارير الأولية تشير إلى إصابة 7 أشخاص، بينهما امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا، في حالة حرجة.

وأشارت إلى إصابة امرأة أخرى (20 عامًا) بطلقات نارية في الأطراف، منوهة أن حالتها تتراوح ما بين متوسطة إلى خطيرة.

ولفتت إلى «إصابة رجلين وامرأتين في العشرينيات من عمرهما وحالتهما متوسطة، فيما أصيب آخر وحالته بسيطة».

وتحدثت التقارير الأولية التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن عملية إطلاق نار نفذت على خلفية قومية، دون تأكيد رسمي من جانب السلطات الإسرائيلية.

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