انفجار أسطوانة غاز وإصابة شاب داخل منزل بمنطقة العياط

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أصيب شاب بحروق متفرقة بالجسد، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي تسبب في إصابة "ربيع . أ"، 30 سنة بحروق متفرقة نقل على إثرها إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.