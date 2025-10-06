برلين: 14 ألمانيا ضمن نشطاء أسطول الصمود المحتجزين في إسرائيل

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الاثنين، أنه لا يزال هناك 14 مواطناً ألمانياً ضمن النشطاء الموجودين قيد الاحتجاز في إسرائيل على خلفية توقيف السلطات الإسرائيلية لسفن "أسطول الصمود" حيث كان يسعى هؤلاء النشطاء المنحدرون من العديد من الدول إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الفلسطيني وتوصيل مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يواجه حرب تجويع على مدار شهور عديدة.

وأوضح المتحدث، أن القانون الإسرائيلي ينص على ضرورة عرض المحتجزين على قاضٍ خلال 96 ساعة، وأردف:" نفترض أنهم سيُرحَّلون إلى ألمانيا بعد ذلك بفترة وجيزة جداً".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن 171 ناشطاً آخرين، من بينهم جريتا تونبرج ناشطة المناخ السويدية، وعدد من المواطنين الألمان، غادروا إسرائيل في هذه الأثناء. وأضافت الوزارة أنهم "تم ترحيلهم اليوم من إسرائيل إلى كلٍّ من اليونان وسلوفاكيا". كما نشرت الوزارة صوراً يُعْتَقَد أنها تُظهر الناشطة السويدية تونبرج في أحد مطارات إسرائيل.

وكانت القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت في البحر المتوسط أكثر من 40 قارباً كانت تحمل مساعدات إلى قطاع غزة، واحتجزت أكثر من 400 شخص كانوا على متن هذه القوارب ومن بينهم تونبرج نفسها. ووفقاً لتقرير صحفي، اشتكت تونبرج من سوء المعاملة ونقص المياه أثناء الاحتجاز، وهو ما نفته الحكومة الإسرائيلية.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، بأنها لا تملك أية مؤشرات تؤكد صحة هذه الاتهامات. وذكر المتحدث أن دبلوماسياً ألمانياً قام بزيارة شخصية لـ14 مواطناً يومي الجمعة والأحد داخل السجن، وهو ما أكده أيضاً السفير شتيفن زايبرت الذي أوضح أن المحتجزين موجودون في سجن كيتسيوت في صحراء النقب.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حقوق الناشطين "مكفولة بدون تقييد"، لكنها اتهمت بعضهم بـ"نشر الأكاذيب"، مشيرة إلى أن إحدى الناشطات عضّت موظفة طبية أثناء التعامل معها.