قال الشيخ عكرمة صبري إمام المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، إن قرار الاحتلال الذي صدر مساء الاثنين الماضي، بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر، يصدر للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدًا أنه قرار جائر يوضح تعمد سلطات الاحتلال لعقاب المقدسيين، وإظهار سيطرتها سيطرتها على المسجد.

وأضاف في تصريح لـ"الشروق": "هذا قرار جائر يتعارض مع حرية العبادة، كما يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.

وتابع : "نحن نؤكد موقفنا الثابت بحقنا في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ونعتبر أن القرارات التي صدرت من سلطات المحتلة بحقي هي قرارات ظالمة وغير قانونية وغير إنسانية".

وعبر إمام المسجد الأقصى عن إصراره وإيمانه بحق المقدسيين في أرضهم والمسلمين في المسجد الأقصى سائلًا الله الثبات أرض الإسراء والمعراج.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين الماضي جددت قرار إبعاد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري عن المسجد، للمرة الثالثة، ولمدة ستة أشهر إضافية.

ويأتي قرار الإبعاد الجديد في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لاستهداف الشخصيات الدينية في القدس، ومحاولة تقييد الخطاب الديني داخل المسجد الأقصى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تضييقاته على الشيخ عكرمة صبري في محاولة لإبعاده عن المسجد الأقصى وتقليص تأثيره، والتي كان آخرها قرار المحكمة المركزية في القدس المستجيب لطلب "مجموعة الصوت اليهودي" المتطرفة بهدم منزله بزعم "عدم وجود ترخيص".

وقد اقتحمت قوات الاحتلال محيط بناية الصوانة، التي يسكنها الشيخ صبري، وسلّمت سكانها قراراً نهائياً بهدمه، علمًا بأنها مُقامة منذ عام 1998, ويسكنها 100 مقدسي موزعين على 17 عائلة، بينها عائلة خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا