الجامع الأزهر يستقبل جثمان أحمد عمر هاشم بمقرأة قرآنية ثوابا للفقيد

استقبل الجامع الأزهر جثمان العالم الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وأستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، بمقرأة قرآنية لتلاوة القرآن الكريم ثوابًا لفقيد الأزهر الراحل، الذي وافته المنيَّة فجر اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على فقيد الأزهر الراحل عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، بمشاركة كبار علماء الأزهر وقياداته وطلاب العلم من مصر والطلاب الوافدين، وتلاميذ الشيخ الراحل ومحبيه، حيث تشهد أروقة الجامع وصحنه توافد المشاركين في واجب العزاء وتوديع أحد كبار علماء الأزهر الذين أفنوا حياتهم في خدمة العلم والدين وملؤوا المكتبات العلمية بمؤلفاتهم وعلمهم.

ونعى الأزهر الشريف وعلماؤه وشيخه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، بعد مسيرة علمية حافلة قضاها في نشر العلم وخدمة السنة النبوية، مؤكدين أن الفقيد كان عالِمًا أزهريًّا أصيلًا، وأحد أبرز علماء الحديث في عصرنا، رزقه الله فصاحة اللسان وصدق الإخلاص، وستظل مؤلفاته ومحاضراته وخطبه منارة للدارسين وطلاب العلم في كل مكان.