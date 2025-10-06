جهاز شئون البيئة يحرر 65 محضرا لحرق قش الأرز في الشرقية

أعلن الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن الجهاز حرّر 65 محضرًا ضد عدد من المزارعين؛ لقيامهم بحرق المخلفات الزراعية (قش الأرز) في عدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الشرقية، وهي: محور الزقازيق – بلبيس بالطريق الإقليمي، ومحور الزقازيق – منيا القمح بالطريق الإقليمي، ومحور ترعة الزقازيق – أبو حماد بترعة الإسماعيلية، ومحور ديرب نجم – الإبراهيمية.

وأوضح الحصري أن تلك المحاضر تم تحريرها طبقًا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي تنص على حظر الحرق المكشوف للمخلفات لما يسببه من انبعاثات ضارة تؤثر سلبًا على البيئة، وذلك بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وأشار إلى أن المحاضر حررت أيضًا استنادًا إلى نص المادة رقم 70 من نفس القانون، والتي تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أحكام المادة 20 من القانون.

وأكد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة أن الحملات مستمرة لرصد مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يلوث البيئة، في إطار خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) والحفاظ على الصحة العامة.