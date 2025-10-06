- يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، الاثنين، فتح باب الطعون بنتائج الانتخابات التي شهدتها البلاد للمرة الأولى منذ إسقاط نظام بشار الأسد.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن لجنة الانتخابات أصدرت "القرار رقم 66 المتضمن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب للدوائر الانتخابية في المحافظات".

وأعلنت اللجنة "فتح باب الطعون على العملية الانتخابية حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين".

وأوضحت أنه "يجوز لكل ذي مصلحة الطعن على النتائج الأولية للفائزين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، فيما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية".

وصباح الأحد، شهدت سوريا انطلاق انتخابات مجلس الشعب، لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد، حيث دُعي 6 آلاف ناخب من هيئات انتخابية مشكلة في المحافظات السورية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات غير مباشرة، ولاختيار ثلثي مقاعد مجلس الشعب (140 مقعدا من إجمالي 210)، على أن يُعين الثلث المتبقي (70 مقعدا) بمرسوم من الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتنافس في الانتخابات 1578 مرشحا، وشكّلت النساء 14 بالمئة منهم.

وتقول السلطات إنها لجأت إلى هذا النظام بدلا من الاقتراع العام للافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان، وبسبب نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب التي شنها نظام الأسد عليهم لمدة 14 عاما (2011- 2024).

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 أعوام، مع إمكانية تمديدها عاما إضافيا.

ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.