عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

• في رسالة إلى أعضاء لجنة الجائزة وفق بيان العائلات..

رشحت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن مرارا في الأسابيع الماضية أنه يأمل الحصول على جائزة نوبل للسلام.

وقالت العائلات في بيان: "لأول مرة منذ شهور، لدينا أمل حقيقي في انتهاء كابوسنا، ونحن على ثقة بأن الرئيس (ترامب) لن يهدأ له بال حتى يتم إطلاق آخر رهينة (أسير إسرائيلي)، وتنتهي الحرب (الإبادة الإسرائيلية بغزة)، ويعود السلام والازدهار إلى الشرق الأوسط".

وأضافت أنها أرسلت "اليوم رسالةً تُشكل سابقة، إلى أعضاء لجنة جائزة نوبل للسلام، يحثون فيها اللجنة على منح جائزة نوبل للسلام للرئيس الأمريكي".

وحتى الساعة 13:00 (ت.غ) لم يعلق ترامب أو لجنة نوبل على هذا الترشيح، بينما من المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة في الأيام القادمة.

وسنويا، تمنح جائزة نوبل للسلام من قبل لجنة نرويجية في العاصمة أوسلو، للأشخاص الذين "قاموا بأفضل عمل لتحقيق الأخوة بين الأمم، أو لعقد وتعزيز مؤتمرات السلام".

يأتي ترشيح العائلات لترامب من أجل نيل الجائزة، بعد خطته لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والتي أعلن عنها نهاية سبتمبر الماضي.

وتتضمن الخطة عدة بنود، بينها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة من موافقة تل أبيب على الخطة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة "حماس".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.