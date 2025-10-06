جريتا تونبرج تدعو قادة العالم إلى إنهاء التواطؤ مع الإبادة الجماعية لسكان غزة

دعت ناشطة المناخ السويدية البارزة جريتا تونبرج، اليوم الاثنين، قادة العالم والمواطنين العاديين في جميع أنحاء العالم إلى إنهاء "تواطؤهم" مع "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

وكانت تونبرج من بين عشرات النشطاء الذين تم ترحيلهم من إسرائيل اليوم الاثنين، وهبطت طائرتهم في مطار إليفثيريوس فينيزيلوس الدولي بالعاصمة اليونانية أثينا بعد ظهر اليوم الاثنين.

وتجمعت حشود من المؤيدين في المطار وهم يهتفون "الحرية لفلسطين" بينما كان النشطاء يغادرون الطائرة واحدًا تلو الآخر.

وقالت تونبرج للصحفيين والمتظاهرين بعد وصولها بفترة قصيرة: "إن وجود هذه المهمة هو عار.. إنه عار حقا".

وأضافت: "يمكنني التحدث لفترة طويلة للغاية عن سوء المعاملة والانتهاكات التي تعرضنا لها أثناء فترة سجننا، صدقوني، ولكن هذه ليست القضية."

وأضافت: "هذا العمل كان يتحدى أنشطتنا العنيفة للغاية كالمعتاد، لا يمكننا صرف أعيننا عن غزة."

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أكدت اليوم الاثنين، أنها رحلت إلى اليونان وسلوفاكيا 171 شخصًا آخرين تم احتجازهم بسبب مشاركتهم في أسطول المساعدات الذي توجه إلى غزة، ومن بينهم تونبرج.