الضرائب: التحصيل من مراكز الدروس الخصوصية ليس تقنينًا للنشاط

قال طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن تحصيل الضرائب من مراكز الدروس الخصوصية لا يمثّل تقنينًا لهذا النشاط، باعتبار أن هذا الأمر ليس من صلاحيات المصلحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن نشاط الدروس الخصوصية يخضع للضريبة، إذ يتم التعامل مع هذه الأنشطة وفقًا لمرجعية ضريبية وهي القانون رقم 91، الذي ينص على أنّ أي شخص يمارس نشاطًا أو مهمة فهو ممول وبالتالي يستحق دفع الضريبة.

وأوضح أنّ عدم تقنين نشاط معين لا يعني عدم الحصول على ضريبة منه، وتابع: "لو فعلنا ذلك لغابة العدالة، فالممول غير الملتزم قد يستفيد أكثر إذ لا يستصدر أي ترخيص كما أن لا يدفع الضريبة".

وأشار إلى أنّ أموال الضريبة يتم تحصيلها من أصحاب السناتر وأيضًا من المدرسين، لافتًا إلى أن الأمر يضخع لفحص فني من مأموري الضرائب.

وأكّد أن تقدير القيمة تكون وفقًا بيانات وأدلة، إذ يتم رصد عدد الطلبة في المجموعة، وأيضًا إذا كان يعطي دروسًا خصوصية في المنازل.

وشدد على أن الضريبة ليست أمرًا مستحدثًا، لكنّ هذه الفئة مشمولة بهذه الضرائب، لافتًا إلى أنّ هناك سناتر تدفع بالفعل قيمة الضريبة.

وكانت مصلحة الضرائب، قد خاطبت مراكز الدروس الخصوصية، بأن دعت أصحابها بالتوجّه إلى مواورية الضرائب التي تقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط في موعد أقصاه شهر.