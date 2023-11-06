أونروا: المساعدات الغذائية التي وصلت إلى مراكز الإيواء ستنفد خلال 5 أيام

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في غزة، إن «50 مدرسة تابعة للوكالة تعرضت للقصف، وأكثر من 80 موظفاً قُتلوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع، والمستمر لـ31 يومًا حتى الآن».

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب» الفلسطينية، أشار متحدث «أونروا» إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخل غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للوكالة.

ونوه أن «النازحين فرّوا إلى مراكز الإيواء، وما يصل من مساعدات نقطة في بحر الاحتياجات الأساسية».

وحذر من أن «المساعدات الغذائية التي وصلت إلى مراكز الإيواء ستنفد خلال 5 أيام على الأكثر»، منوهًا بأن «الوقود سينفد تماماً خلال فترة وجيزة والوضع سيكون أكثر من كارثي».

وفي وقت سابق، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن «قطاع غزة بات يعاني من مجاعة شديدة، حيث يقضي المواطنون أكثر من 4 ساعات للحصول على الخبر و3 أخرى للحصول على المياه».

وأوضح أن «الطواقم الحكومية سجلت 2300 مفقود فيما بلغ عدد شهداء القطاع 9770 منهم 4008 أطفال و2550 فتاة وامرأة و596 مسن، عدا عن إصابة 25 ألف مواطن».

ولفت إلى تضرر 220 ألف وحدة سكنية بفعل العدوان، قائلًا إن 40 ألفًا تضررت بشكل كلي وغير صالحة للسكن.

وأشار إلى استشهاد 53 إمام مسجد و175 كادراً من الطواقم الطبية، فيما دمّر الاحتلال 31 سيارة إسعاف وتضررت 115 مؤسسة صحية وأخرج عن الخدمة 16 مستشفى و32 مركزاً صحياً.