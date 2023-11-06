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وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى إقامة مناطق أمنية في الضفة خالية من العرب

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 8:08 م | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 8:08 م

دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى إقامة مناطق أمنية خالية من الفلسطينيين حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وكتب سموتريتش في رسالة نشرت اليوم الاثنين على موقع إكس (تويتر سابقا) أن الهدف هو إقامة "مناطق أمنية حول المستوطنات" وطرق الوصول إليها لمنع دخول "العرب".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الهجمات على اليهود وتعزيز الشعور بالأمن بين المستوطنين وسط الحرب المستمرة في غزة، والتي بدأت قبل شهر.

وتم توجيه الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالانت.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تتزايد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين. وفي أواخر أكتوبر الماضي، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية وأدان العنف ضد الفلسطينيين.

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