 البرهان: نتطلع لتطوير العلاقة بين السودان وأمريكا خلال فترة رئاسة ترامب لما فيه مصلحة البلدين - بوابة الشروق
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البرهان: نتطلع لتطوير العلاقة بين السودان وأمريكا خلال فترة رئاسة ترامب لما فيه مصلحة البلدين

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 1:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 1:19 م

هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «أتقدم بالتهنئة للرئيس دونالد ترامب، على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متمنياً له التوفيق، كما أتطلع أن تتطور علاقة بلدينا خلال فترة رئاسته لما فيه مصلحة البلدين».

وأصبح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، رسميًا الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوزه بأصوات ولاية ويسكنسن.

واستطاع ترامب أن يرفع عدد أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 277، فيما حصلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس على 224 صوتًا حتى الآن.

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