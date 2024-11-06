تصدرت العودة التاريخية للبيت الأبيض للمرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، المشهد العالمي على جميع المستويات، وأعلن ترامب في كلمة بين مؤيديه بولاية فلوريدا في وقت سابق من اليوم فوزه بالانتخابات الرئاسية، وكونه الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية.

وتأكدت نتائج فوز ترامب وكونه الرئيس الجديد المنتخب، بعدما تفوق على منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايته كمالا هاريس في المجمع الانتخابي، وحصد أكثر من 270 الذي يحتاجهم المرشح للوصول للبيت الأبيض، بعدما حسم ترامب العديد من الولايات المتأرجحة.

ويعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شخصية فريدة، وتستحق الدراسة من رحلة صعوده كونه ملك العقارات والملياردير الشهير ملك نيويورك بكل التحولات التي حدث له وكل العثرات التي تخطاها ليعود أقوى، وصولا إلى خوضه سباق الانتخابات الرئاسية أمام المرشحة الديمقراطية ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وفوزه عليها ووصله للمكتب البيضاوي، مرورا بخسارته أمام الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن في الانتخابات الماضية، والملاحقات والتهم الجنائية والفيدرالية التي تلاحقه حتى الآن، لتكلل تلك الرحلة بترشحه مرة أخرى وتعرضه لمحاولات الاغتيال التي عاد منها إلى البيت الأبيض، لتكون تلك عودة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وفي محاولة لفهم شخصية دونالد ترامب المعقدة للغاية، ورحلة صعوده نلقي نظرة على الكتب التي تحمل اسم ترامب، والتي تحمل رؤيته وتجربته ورأيه حول الكثير من الأمور، ومن الممكن أن تكون بمثابة سيرة ذاتية متفرقة.

• فن الصفقة





يعتبر كتاب "فن الصفقة" الذى كتبه ترامب بالاشتراك مع تونى شوارتز بمثابة سيرة ذاتية عن رجل الأعمال الأمريكى الشاب آنذاك، ويُلقي الضوء على زوايا خفية للتمويل والتطوير والتشييد فى عالم العقارات بمدينة نيويورك.



وعن ذلك يقول ترامب: "أنا لا أقوم بذلك من أجل المال"، ويشير "ترامب" إلى أنه ابن سمسار عقارات بمنطقة كوينز، اشترى وجدد فندق كومودور الشهير وعمره 27 عاما فقط، حتى وصل إلى الأربعين، وشيد - بل أنجز- أبراج ترامب الأنيقة بالجادة الخامسة بنيويورك، وهى رمز للأناقة والفخامة معا، كما أنه يمتلك قلعة ترامب الشهيرة وعقارات أخرى بأتلانتيك سيتى. ويخطط لبناء "مدينة التلفاز" التى ستضم أعلى مبنى فى العالم أجمع.



يُرجع ترامب أيضا قدرا كبيرا من نجاحه إلى أسلوبه غير الرسمى، فهو مثلا لا يحمل حقيبة أوراق، ولا يقرر مسبقا عقد اجتماعات، بل يقوم بذلك إذا دعت الحاجة إليه، وهو أيضا ليس عنده ما يسمى الاجتماعات الدورية، أما إذا عقد اجتماعا بالفعل، فيسوده جو من عدم الرسمية والمرح وعصف التفكير، أى التفكير الحر وتبادل الآراء والمقترحات، مهما كانت غرابتها، ويتميز ترامب أيضا بأنه يترك بابه مفتوحا لكل من يريد الدخول إليه ومحادثته.

• فن العودة

يوضح ترامب في هذا الكتاب كيف واجه حقيقة وضعه واستطاع العودة بتلك القوة، وقال ترامب: "سياستى هى الاستفادة من الماضى والتركيز على الحاضر والمستقبل فأنا أومن جدا بالتعلم من المحن وفى أغلب الأحيان قد تتحول أحلك الأوقات إلى منفعة وحياتى مثال على ذلك".

• الرابحة: كيف تصبح غنيا

هو كتاب موجه لمن شق طريقه وأسس أصوله، ويأتى الكتاب ليعيد له الطريق نحو الغنى ولا يتحدث الكتاب عن من لا يملك أموال، ومن ضمن نصائح ترامب والتى أثارت جدل حول شخصيته: "عندما يؤذيك شخص ما يتوجب عليك أن تطارده بأقصى ما تستطيع من عنف وشراسة".

• ترامب: فكر مثل الملياردير

يضم الكتاب مجموعة من المقالات لقطب العقارات تتحدث عن نجاحه المهنى والشخصى، تسرد كل مقالة حكايات من تجربته الخاصة مع مشورة ملهمة بشأن كل شىء بدءًا من التعلم من الأخطاء وصولاً إلى مواجهة المخاوف.



• لماذا نريدك ثرياً؟.. رجلان ورسالة واحدة

هو من تأليف ترامب بالاشتراك مع رجل الأعمال الأمريكى وخبير التنمية البشلارية الشهير "روبرت كيوساكى"، حيث اختار المؤلفان أن يفصلا كتاباتهما عن بعض فيتحدث (ترامب) أولا ثم (كيوساكى) حتى فى اختيار شكل الخط كان لرأى كل منهما خط مختلف، كما أن هناك الكثير من التكرار والتطويل الزائد فى العرض ومدح كل منهما الآخر. إلا أن الكتاب تجربة فى تغيير الفكر المالى الذى يبحث عن الاستقرار الوظيفى والثراء فى الوقت ذاته نحو المغامرة والاستثمار وهو بالطبع ما سيعود على الاقتصاد بالنفع. ويقول المؤلفان إنه لايمكن حل المشكلات المالية بالمال وإنما بالتعليم المالى عملاً بالمثل الشائع "إذا أعطيت رجلاً سمكة فقد وفرت له طعام يوم، ولكن إذا علمته الصيد، فقد وفرت له طعام كل يوم".

• أمريكا المريضة

نشر دونالد ترامب المرشح الجمهورى إلى الانتخابات التمهيدية للسباق إلى البيت الأبيض فى 2016، كتابا يدين فيه بألفاظه المعتادة آفات أمريكا "المريضة" مستعيدا الموضوعات التى كررها طوال الحملة.



وينشر الكتاب بعنوان "أمريكا المريضة: كيف نستعيد عظمة أمريكا؟" فى وقت تعادلت نقاط الملياردير فى استطلاعات الرأى مع نقاط منافسه الرئيسى فى الانتخابات التمهيدية الجمهورية جراح الأعصاب المتقاعد بن كارسون بعد أن تصدرها فى بداية الحملة.