 مسئولة أمنية أمريكية: تهديدات القنابل غير صادقة.. ولم تؤثر على سير الانتخابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئولة أمنية أمريكية: تهديدات القنابل غير صادقة.. ولم تؤثر على سير الانتخابات


نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 6:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 6:58 ص

وقالت جين إيسترلي، مديرة وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية والأمن، للصحفيين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء؛ إن العملية الانتخابية الأمريكية شهدت "نشاطًا تخريبيًا طفيفًا طوال اليوم"، مؤكدة أن هذا النشاط كان متوقعًا وتم الاستعداد له.


وذكرت في تصريحات للصحفيين، أنه لا يوجد أي أدلة حول أنشطة تؤثر على نزاهة لانتخابات وسيرها.


وتعليقا على التهديدات بشأن وجود قنابل في بعض اللجان أو حولها، أكدت أنها تهديدات غير صادقة؛ ولم تؤثر على إقبال الناخبين للمشاركة في الحدث الانتخابي الأبرز.

تلقت مراكز اقتراع في الولايات المتحدة؛ اليوم تهديدات كاذبة بوجود قنابل عزتها السلطات إلى عمليات روسية لزعزعة الاستقرار، ما عطل التصويت لفترة وجيزة في ولايات جورجيا وماين وأريزونا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن وأوهايو. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي ان مصدر هذه التهديدات "نطاقات بريد إلكتروني روسية".

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في بيان إنه "على علم بتهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع في عدة ولايات، ويبدو أن العديد منها صادر عن أسماء نطاقات إنترنت روسية".

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