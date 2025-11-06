أمريكا: خفض حركة الطيران لضمان الأمان خلال الإغلاق الحكومي الحالي

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم الأربعاء، أنها ستخفض حركة الطيران بنسبة 10٪ في 40 سوقا "عالية الكثافة" بدءا من صباح بعد غد الجمعة، للحفاظ على السلامة خلال الإغلاق الحكومي المستمر.

وتواجه الإدارة نقصا في الكوادر بسبب مراقبي الحركة الجوية، الذين يعملون دون أجر، حيث يمتنع بعضهم عن العمل خلال الإغلاق الحكومي، مما أدى إلى حدوث تأخير في الرحلات الجوية في أنحاء البلاد.

قال برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الفيدرالية، إن الإدارة لن تنتظر حدوث مشكلة قبل اتخاذ إجراء، مشيرا إلى أن الإغلاق الحكومي يسبب ضغوطا على الكوادر، و"لا يمكننا تجاهل ذلك".

وأفاد كل من بيدفورد ووزير النقل شون دافي أنهما سيلتقيان في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، مع رؤساء شركات الطيران لإيجاد طريقة لكيفية تنفيذ تخفيض الحركة الجوية بأمان.

- هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة الأنباء الألم