 مدافع أرسنال عقب الهزيمة أمام برايتون: أي شيء نقدمه لا يؤتي ثماره - بوابة الشروق
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مدافع أرسنال عقب الهزيمة أمام برايتون: أي شيء نقدمه لا يؤتي ثماره

د ب أ
نشر فى : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 10:20 ص | آخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 10:20 ص

أبدى هيكتور بيليرين مدافع أرسنال خيبة أمل شديدة إزاء استمرار النتائج المتواضعة للفريق بالهزيمة على ملعبه أمام برايتون 1 / 2 مساء الخميس في ختام المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان أرسنال قد أعلن رحيل أوناي إيمري عن منصب المدير الفني بسبب سوء النتائج وأسند مهمة الفريق بشكل مؤقت إلى فريدي ليونجبرج.

وتحت قيادة المدرب المؤقت، تعادل أرسنال مع نورويتش سيتي 2 / 2 مساء الأحد ثم خسر على ملعبه أمام برايتون أمس، ليظل رصيد أرسنال خاليا من الانتصارات للمباراة السابعة على التوالي في الدوري والتاسعة في كل المسابقات.

وقال بيليرين "لا أعرف ماذا أقول... لدي شعور بأن أي شيء نقدمه، لا يؤتي ثماره... لا أستطيع الحديث."

وعلى الجانب الآخر، أبدى جراهام بوتر سعادة بالغة بعدما قطع فريقه سلسلة من ثلاث هزائم متتالية وحقق انتصارا ثمينا على ملعب أرسنال.

وقال بوتر "لدينا الكثير من الإمكانيات والشجاعة... إنني فخور للغاية، هي ليلة رائعة بالنسبة لنا."


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