 المصري راحة 48 ساعة بعد التأهل الإفريقي بالكونفدرالية - بوابة الشروق
الإثنين 6 ديسمبر 2021 12:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟


النتـائـج تصويت

المصري راحة 48 ساعة بعد التأهل الإفريقي بالكونفدرالية

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 12:25 م | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 12:25 م

قرر التونسي معين الشعباني، المدير للمصري، منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة، وذلك بعد تأهل الفريق البورسعيدي، إلى دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري، 2021-2022.

وتغلب المصري على ريفرز يونايتد النيجيري 1-0، أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، بهدف نظيف سجله محمد عبد اللطيف جريندو ليصعد بالمصري الي دور المجموعات في الكونفدرالية.

ويستعد المصري لاستئناف تدريباته، تحضيرًا لمباراته المؤجلة في بطولة الدوري العام، أمام فريق مصر المقاصة، والمقرر لها يوم الإثنين الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري، على ستاد الجيش ببرج العرب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك