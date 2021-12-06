المصري راحة 48 ساعة بعد التأهل الإفريقي بالكونفدرالية

قرر التونسي معين الشعباني، المدير للمصري، منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة، وذلك بعد تأهل الفريق البورسعيدي، إلى دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري، 2021-2022.

وتغلب المصري على ريفرز يونايتد النيجيري 1-0، أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، بهدف نظيف سجله محمد عبد اللطيف جريندو ليصعد بالمصري الي دور المجموعات في الكونفدرالية.

ويستعد المصري لاستئناف تدريباته، تحضيرًا لمباراته المؤجلة في بطولة الدوري العام، أمام فريق مصر المقاصة، والمقرر لها يوم الإثنين الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري، على ستاد الجيش ببرج العرب.