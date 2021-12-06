رئيس مجموعة هيرميس المالية: نسعى لطرح شركات جديدة غير ممثلة بالبورصة

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية، إن الحكومة المصرية تعمل بشكل كبير على طرح شركات حكومية بالبورصة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن السوق المصري يعاني من غياب الشركات ذات قيمة سوقية كبيرة.

وأضاف عوض أن شركة هيرميس تسعى لطرح نماذج جديدة من الشركات والقطاعات غير ممثلة في البورصة المصرية، ونعمل على تجهيز عدد جيد من الشركات خلال الفترة المقبلة

جاء ذلك خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، بعنوان "كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ التضخم العالمي".

وأوضح أن البورصة المصرية ليست مرآة للاقتصاد المصري حيث ان الاقتصاد شهد حركة نمو كبيرة خلال 7 سنوات الماضية ولكن لم ينعكس ذلك على سوق المال

وتابع أن هناك تعاون جيد من الحكومة حول الضرائب المفروضة على سوق المال، وخاصة ما يتم فرضه على الشركات الجديدة التي سيتم طرحها في السوق.