قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، إنه من المقرر انخفاض درجات الحرارة على محافظات الجمهورية وتسجيل سرعة في الرياح.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين، أن سرعة الرياح ستصل لـ 70 كم في الساعة بالصحراء الغربية، وستبدأ في الظهور على الأنحاء بعد ظهر الغد مصحوبة بالرمال والأتربة.



وأضاف، أن درجة الحرارة ستصل لـ 21 درجة مئوية في محافظة القاهرة، متابعًا أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بدءًا من الساعات الأولى من الليل.



واستكمل، أن نسبة سقوط الأمطار تصل لـ 40% على السواحل الشمالية، متابعًا أنه من المتوقع امتداد الأمطار إلى القاهرة وستكون خفيفة إلى متوسطة.



أما عن نوه قاسم في الإسكندرية، أوضح رئيس قسم الأرصاد بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، أنه من المتوقع ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط، مشيرًا إلى يوم الخميس المقبل سيشهد اعتدال كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.





