 محمد صبحي: تدريب مجاني لذوي الهمم الراغبين في التمثيل - بوابة الشروق
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محمد صبحي: تدريب مجاني لذوي الهمم الراغبين في التمثيل


نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 12:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 12:19 ص

قال الفنان محمد صبحي، إنه مؤمن للغاية بقدرات ذوي الهمم، مؤكدا أن لديهم قدرات ليست موجودة لدى البشر الطبيعيين.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": "كل إنسان منا عنده قدرات فائقة في منطقة معينة، وفي زاوية معينة، ذوو الهمم أذكياء للغاية، ولديهم قدرات فائقة".

وتابع صبحي: "الدولة تعطي أولادنا طاقة إيجابية وتؤكد أنه ليس هناك تمييزا بيننا وبينهم، وعليهم أن يحولوا الإعاقة في أي شيء إلى طاقة"، لافتا إلى أن أي صاحب قدرات خاصة يريد التمثيل فعليه أن يتوجه إلى مسرحه وسيدربه بشكل مجاني.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، النسخة الثالثة لاحتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

 

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