كوسوفو تعتزم تقديم طلب بحلول نهاية العام لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، اليوم الثلاثاء، في تيرانا أن بلادها تعتزم التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري.



وقالت عثماني: "أعلن اليوم، هنا أمام جميع قادة الاتحاد الأوروبي، أن كوسوفو سوف تتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام".



وأضافت عثماني، لدى وصولها لحضور اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان في العاصمة الألبانية: "أنا هنا كرئيسة لأكثر دولة مؤيدة لأوروبا".



وأكدت الرئيسة أن كوسوفو تدعم سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا العلاقات الخارجية والأمن، ويشمل ذلك "التوافق بشأن العقوبات ضد روسيا، بالإضافة إلى رفض أي نفوذ ضار لعوامل مثل روسيا والصين".



يشار إلى أن كوسوفو هي إحدى دول غرب البلقان الست. وقد انفصلت عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها في عام 2008.