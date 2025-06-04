روته: الناتو يتجه لتوسيع قدراته الدفاعية

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أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الأربعاء، أن الحلفاء سوف يوافقون على أهداف جديدة لرفع القدرات الدفاعية في الاجتماع المقبل لوزراء دفاع الحلف.

وقال روته: "تحدد هذه الأهداف القوات والقدرات الملموسة التي يحتاج الحلفاء لتوفيرها لتعزيز ردعنا ودفاعنا".

وأضاف: "الدفاع الجوي والصاروخي والأسلحة البعيدة المدى واللوجيستيات وتشكيلات المناورة البرية الكبيرة هي بين أولوياتنا القصوى".

وتابع: "نحتاج لمزيد من الموارد والقوات والقدرات حتى نكون مستعدين لمواجهة أي تهديد ولتنفيذ خططنا الدفاعية الجماعية بالكامل".

ومن المتوقع أن يقوم وزراء دفاع الناتو الذين يجتمعون في بروكسل غدا الخميس، بتبني الخطط الشديدة السرية رسميا.

وقال روته، إن الأهداف الجديدة هي "قفزة هائلة إلى الأمام" باتجاه "حلف أكثر قوة وعدلا وفتكا".

ولضمان تلبية أهداف الناتو، سوف تتلقى ألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء الآن أهدافا وطنية جديدة من أجل قدراتها العسكرية بما في ذلك الأسلحة.

وبموجب الخطط، سوف يتم زيادة الأهداف الحالية بواقع 30%، بحسب ما قالته مصادر لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال روته: "العالم أصبح أكثر خطورة"، مشيرا إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا والإرهاب والمنافسة العالمية كتهديدات.