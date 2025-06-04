روسيا تدين مناورات الناتو البحرية في بحر البلطيق

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أعربت روسيا، اليوم الأربعاء، عن إدانتها لمناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) البحرية، التي تستمر لمدة أسبوعين في بحر البلطيق، ووصفتها بأنها "استفزازية"، وذلك قبل يوم واحد من بدئها.

واتهم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، الحلف الغربي بالتحضير لمواجهة مع روسيا من خلال مناوراته السنوية "بالتوبس".

وقال جروشكو، إن "لأمر يتعلق بتحقيق التفوق في جميع المجالات: البرية والبحرية والجوية.

وأضاف جروشكو، لوكالة تاس الروسية للأنباء: "بالطبع، هذه التدريبات استفزازية للغاية".

وتابع جروشكو: "نحن نقيم الأنشطة العسكرية لحلف الناتو كجزء من الاستعدادات لصراع عسكري مع روسيا".

وتعقد الدورة الرابعة والخمسون من مناورات "بالتوبس" في ميناء روستوك بشرق ألمانيا، لأول مرة.

ويشارك في المناورات التي تقودها الولايات المتحدة، والتي ستستمر من يوم غد الخميس إلى 20 يونيو الجاري، نحو 50 سفينة وأكثر من 25 طائرة ونحو تسعة آلاف جندي من 17 دولة.

وروسيا هي الدولة الوحيدة من بين الدول التسع التي لديها ساحل على بحر البلطيق وليست عضوا في حلف الناتو.

وتجري موسكو حاليا مناورات في المنطقة بمشاركة أكثر من 20 سفينة بحرية، وزوارق حربية، وسفن دعم.

وقالت البحرية الروسية، إن "هذه المناورات يتم إجراؤها لاختبار أداء قوات الأسطول في الدفاع عن القواعد".

وتشمل المناورات طرادات وفرقاطات وسفن صواريخ صغيرة وغواصات صغيرة وكاسحات ألغام، ونحو 25 طائرة، من بينها مروحيات، ونحو 3 آلاف جندي ونحو 70 وحدة متخصصة.