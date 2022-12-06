وول ستريت جورنال: البنتاجون عدّلت سرًا نظام هيمارس المرسل لأوكرانيا لمنعها من إصابة أهداف روسية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن أن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) عدّلت سرًا أنظمة الصواريخ المتقدمة التي أرسلتها إلى أوكرانيا لجعل الأسلحة غير قادرة على إطلاق النار على روسيا وتصعيد الحرب.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، زودت الولايات المتحدة كييف منذ يونيو الماضي بـ20 من أنظمة الصواريخ عالية الحركة "هيمارس"، لكن الأسلحة معدلة بشكل فريد بحيث لا يمكنها إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وإلى جانب هيمارس، زودت الولايات المتحدة نظام الصواريخ الموجهة المتعدد (GMLRS) بمدى يصل إلى 50 ميلًا (80.4 كيلومتر)، والذي تم استخدامه لضرب مستودعات الذخيرة الروسية ومراكز القيادة داخل أوكرانيا.

وعندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن وزارة الدفاع ستشحن أنظمة هيمارس والذخيرة إلى أوكرانيا في نهاية مايو، قال إنها لن تُستخدَم إلا للدفاع، وإن الإدارة "لن ترسل إلى أوكرانيا أنظمة صاروخية تضرب روسيا".

كما وعد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي في ذلك الوقت بعدم استخدام أنظمة الصواريخ لضرب أهداف داخل روسيا.

وقاومت واشنطن حتى الآن دعوات من أعضاء في مجلس الشيوخ لإرسال طائرات مسيرة من طراز "جراي إيجل MQ-1C" المتقدمة للغاية إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من أنها قد تضرب أهدافًا في روسيا وأن تصادرها القوات الروسية.

وحذرت موسكو - التي انتقدت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا على تسليح أوكرانيا - واشنطن من إرسال أسلحة أكثر تقدمًا إلى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إفادة في سبتمبر الماضي، إن الولايات المتحدة "ستتجاوز الخط الأحمر وتصبح طرفًا في الصراع" إذا أرسلت صواريخ بعيدة المدى إلى كييف.