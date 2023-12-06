مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن المجموعة العربية والإسلامية وآخرين في الأمم المتحدة، ناقشت آخر التطورات في قطاع غزة، بعد العدوان الهمجي الإسرائيلي على مناطق الجنوب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية والإسلامية، مساء الأربعاء: «العدوان الهمجي الإسرائيلي لم نشهد له مثيلا في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وخاصة خان يونس».

وأكد أن «الأمر يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار ضمن عدة مسائل أخرى»، لافتًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعا إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع المحاصر.

وذكر أن «أجهزة الأمم المتحدة في غزة على وشك الانهيار الكامل»، مضيفًا: «لا نستطيع المضي قدمًا دون تحمل مجلس الأمن مسئولياته والاستجابة لمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار».

وأوضح أن المجموعة العربية عقدت اجتماعًا طارئًا البارحة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار محدد لوقف إطلاق النار، ومراقبة تنفيذه من قبل أجهزة الأمم المتحدة.

واستطرد: «ربما نستطيع قبل نهاية اليوم أن نضع صيغة، ونريد من مجلس الأمن أن يتحمل مسئولياته بشأنها، ونتوقع أن يكون التصويت على المشروع قبل نهاية الأسبوع».