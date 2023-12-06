قال مسئولون في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إن عدد مرتكبي جرائم المخدرات ارتفع بنسبة 50% تقريبا على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بلغ أكثر من 20 ألفا.

وقال فريق التحقيق الخاص المشترك بين الوكالات الذي تم تشكيله في أبريل الماضي لمكافحة تزايد جرائم المخدرات، إنه في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي، ارتفع عدد من تم اعتقالهم بتهم جرائم المخدرات بنسبة 5ر47% ليصل إلى 22 ألفا و393 شخصا، مقارنة بـ15 ألفا و182 شخصا في نفس الفترة في عام 2022، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضاف فريق التحقيق أن من بين مرتكبي جرائم المخدرات الذين تم اعتقالهم في عام 2023، أدين 7301 بتهمة تهريب المخدرات أو تصنيعها بشكل غير مشروع، مما يمثل زيادة هائلة بنسبة 9ر82%، مقارنة بالعدد المقابل في عام 2022.

ومن بين إجمالي عدد مرتكبي جرائم المخدرات، كان 1174 شخصا في سن المراهقة في حين كان 6580 شخصا في العشرينات من عمرهم، وهم يمثلون معا 6ر34%، مقارنة بـ 5041 شخصا في عام 2022.

وقال فريق التحقيق إن "جرائم المخدرات بين الأجيال الشابة في سن المراهقة والعشرينات من العمر تتزايد بسرعة بسبب تزايد تجارة المخدرات عبر الإنترنت من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والشراء المباشر من الخارج."

ووسط الارتفاع المقلق في عدد جرائم المخدرات بين الشباب في السنوات الأخيرة، أجرت الشرطة تفتيشا خاصا للمخدرات في الفترة من مارس إلى نوفمبر الماضي.

كما تعهد مكتب المدعي العام الأعلى مؤخرا بالتعامل بشكل صارم مع إساءة استخدام العقاقير ذات الأغراض الطبية، مثل الفنتانيل والبيثيدين المعتمدين على المواد الأفيونية.