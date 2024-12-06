نفى مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إمكانية حدوث أي زيادات في أسعار برامج الحج؛ نتيجة زيادة سعر صرف الدولار.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء اليوم، ثبات أسعار برامج موسم الحج من وزارة السياحة التي أصدرتها قبل الارتفاع، قائلا: «مهما ارتفع سعر الدولار؛ لن يختلف السعر الذي أعلنت عنه وزارة السياحة».

وأوضح أن أسعار الحج البري 195 ألف جنيه، في حين الحج الاقتصادي 225 ألف جنيه، بينما تصل أسعار برامج الحج ذات الخمس نجوم أكثر من 500 ألف جنيه وتصل حتى مليون ونصف جنيه، بحسب الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن شركات السياحة تقدم هذا العام عروضا وتخفيضات كبيرة للغاية، ناصحا الراغبين في الحج بالتوجه مباشرة إلى الشركات لتوفير ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه، بدلا من التعامل مع السماسرة أو الكيانات الموازية

وتوقع عضو غرفة شركات السياحة، ارتفاع نسبة الفوز في قرعة الحج السياحي هذا الموسم بشكل كبير للغاية.

ومن المقرر إعلان أسماء المقبولين لأداء الحج السياحي في 23 ديسمبر، بعد إجراء قرعة إلكترونية علنية.