أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن رفضه لاقتحام مبنى الكونجرس.

وقال بومبيو، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، صباح اليوم الخميس، إن اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الفوضى وأعمال الشغب أمر مرفوض دائمًا، سواء في أمريكا أو في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه سافر إلى العديد من البلدان ويدعم دائمًا حق كل إنسان في الاحتجاج السلمي على معتقداته وأسبابه، لكن العنف الذي يعرض سلامة الآخرين للخطر، بما في ذلك أولئك المكلفون بتوفير الأمن للجميع، أمر لا يُحتمل سواء في الداخل أو في الخارج.

وأكد ضرورة الإسراع في تقديم المجرمين للعدالة، ممن شاركوا في أعمال الشغب، متابعًا: «أمريكا أفضل مما رأيناه اليوم في مكان عملت فيه كعضو بالكونجرس ورأيت فيه الديمقراطية في أفضل حالاتها».

The storming of the U.S. Capitol today is unacceptable. Lawlessness and rioting -- here or around the world -- is always unacceptable. I have travelled to many countries and always support the right of every human being to protest peacefully for their beliefs and their causes.