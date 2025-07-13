برشلونة يلاحق موهبة لايبزيج

كثّف نادي برشلونة تحركاته لضم النرويجي أنطونيو نوسا، جناح لايبزيج الألماني، في إطار خطة النادي لتعويض فشل التعاقد مع نيكو ويليامز، الذي قرر البقاء مع أتلتيك بلباو ورفض الانتقال إلى الفريق الكتالوني هذا الصيف.

وذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة يضع نوسا، البالغ من العمر 20 عامًا، ضمن أهدافه الأساسية، في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، خاصة على الأطراف.

ويأمل النادي الكتالوني في حسم الصفقة مقابل نحو 40 مليون يورو، لكن يتعين عليه أولًا تدبير الموارد المالية الكافية، امتثالًا للوائح الليجا المتعلقة باللعب المالي النظيف وقاعدة "1:1".

نوسا انضم إلى لايبزيج في صيف 2024، ولفت الأنظار بسرعة بفضل أدائه المتوازن، حيث شارك في 36 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، ما جعله هدفًا لأكثر من نادٍ في أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية برشلونة الجديدة التي تركز على ضم لاعبين شبان بقدرات واعدة، وهو نفس النهج الذي قاد النادي مؤخرًا للتوقيع مع السويدي روني باردهجي، في إطار بناء مشروع مستقبلي قوي يعتمد على عناصر صغيرة السن قادرة على التطور السريع تحت قيادة هانز فليك.