أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إنفاق عسكري إضافي بقيمة 6.5 مليار يورو في العامين المقبلين بسبب التهديدات الجديدة.

وعرض الرئيس الفرنسي خطط الإنفاق في خطاب شامل دعا فيه إلى تكثيف الجهود لحماية أوروبا.

وقال إن فرنسا تهدف إلى إنفاق 64 مليار يورو سنويا على الدفاع بحلول عام 2027، وهو العام الأخير من ولايته الرئاسية الثانية، أي ما يعادل ضعف الإنفاق السنوي البالغ 32 مليار يورو عندما تولى الرئاسة في عام 2017.

وقال ماكرون في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل): "منذ عام 1945، لم تُهدد الحرية بهذا الشكل من قبل، ولم يكن التهديد بهذه الخطورة من قبل."

وأضاف: "لكي نكون أحرارا في هذا العالم، يجب أن نُهاب، ولكي نُهاب، يجب أن نكون أقوياء."