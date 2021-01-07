- بايدن: من شاركوا في اقتحام الكونجرس أمس إرهابيين محليين..



وصف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ما حدث في الكونجرس أمس بهجوم على الحرية والعاصمة الأمريكية وسيادة القانون وأكثر مكانًا مقدسًا بالولايات المتحدة، معتبرًا أمس أحلك الأيام في تاريخ أمريكا.



وقال يايدن، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، إن ما حدث أمس كانت فوضى، لأنهم لم يكونوا محتجين وإنما إرهابيين محليين، موضحًا أن هذا لم يكن مفاجئًا، بل تنبأوا به من قبل، نظرًا لأن ترامب سخر من الدستور طوال أربع سنوات.



وأكد أن ما حدث أمس تتويج من الهجمات التي يخوضها ترامب ضد الولايات المتحدة دائمًا، مشيرًا إلى مهاجمة ترامب الإعلام بشكل مستمر.



وأضاف أن ترامب يهاجم استخبارات أمريكا دائمًا ولا يخبر الشعب الأمريكي الحقيقة، وإنما يفضل الانحياز إلى خصوم أمريكا، ذاكرًا أنه في إطلاق الغاز المسيل للدموع على كثير من المتظاهرين.



ولفت إلى أن ترامب قام بالكثير من التصرفات وضارب في مصلحة أمريكا مع رئيس هيئة الأركان وعديد من المسؤولين بما فيهم وزير الدفاع.



وذكر أن ترامب عين عددًا من القضاة لضمان ولائهم، لكنه فوجئ بتصرف القضاة بشكل معاكس لرغبته، بل وفقًا للدستور وسيادة القانون دائمًا، وهذا ما ظهر في الطعون على الانتخابات.



وشدد على ضرورة احترام الدستور والقانون، مفيدًا بأن القضاء الأمريكي دائمًا ما يتعامل باحترافية وشرف ونزاهة.



وأعرب عن امتنانه للقضاة والعاملين في الجهاز القضائي للدولة، مضيفًا أن التاريخ سيسجل أن هذه الفئة هي من وقفت بجانب ديمقراطية الولايات المتحدة.