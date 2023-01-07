الجيش اللبناني يوقف مواطنا بعد إطلاقه النار على الجيش وخطف طفلين سوريين

أوقفت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني، مواطنا لبنانيا في شرق البلاد لتورطه بإطلاق النار على الجيش وخطف طفلين سوريين، وأصيب الموقوف خلال العملية وقتل رفيقه من التابعية السورية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش، اليوم السبت "أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ع.ج.) على طريق عام بعلبك، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على إطلاق النار باتجاه دورية وحاجز للجيش، وتورطه مع آخرين في خطف طفلين سوريين".

وكان المطلوب حاول الفرار في سيارته لدى وصول الدورية، بحسب البيان " وبرفقته السوري (م.أ)، وأطلقا النار على الدورية فيما كانت تطاردهما، فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابة المطلوب ومقتل السوري".

وتم نقل المطلوب إلى إحدى المستشفيات للمعالجة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.