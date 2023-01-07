تعرف على رسالة معلول لكريستو بعد الانضمام للأهلي

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وجه التونسي على معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، رسالة إلى اللاعب محمد الضاوي «كريستو»، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأحمر.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء الجمعة، تعاقده مع المهاجم التونسي محمد الضاوي لاعب النجم الساحلي، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف.

وقال معلول لـ زميله الضاوي في مقطع تقديمه، والذي نشره الحساب الرسمي لنادي الأهلي مساء الجمعة: «نعرف خويا إنها رحلة طويلة .. لكن باش تكون رحلة ممتازة من سواحل تونس الحبيبة لـ الجزيرة .. هنا كل شئ مختلف .. التحديات كبيرة والطموحات حدودها السماء».

وأتم: «هنا المكان الذي ستحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات.. و تشعر بحب و دعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوي.. مرحباً بك في النادي الأهلي ... قلعة البطولات .. فخر الأمه .. نادي القرن».