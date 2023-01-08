الجيش اللبناني: مقتل شخص وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع أحد المطلوبين ببعلبك

أعلن الجيش اللبناني مقتل شخص وإصابة آخر بعد تبادل لإطلاق النار مع أحد المطلوبين في منطقة بعلبك.

وأكد الجيش اللبناني -في بيان- أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على مواطن لبنان على طريق عام بعلبك، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات ضبط وإحضار لإقدامه على إطلاق النار باتجاه دورية وحاجز للجيش، وتورطه مع آخرين في خطف طفلين سوريين.

وأضاف أن المطلوب حاول الفرار في سيارته لدى وصول الدورية وبرفقته شخص سوري، وأطلقا النار على الدورية فيما كانت تطاردهما، فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابة المطلوب ومقتل السوري.

وأشار إلى أن المطلوب تم نقله إلى إحدى المستشفيات للمعالجة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.