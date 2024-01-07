أردوغان يختار مراد كوروم مرشحا لمنصب عمدة إسطنبول

اختار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوزير السابق مراد كوروم، مرشحا عن حزب العدالة والتنمية لمنصب عمدة إسطنبول في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية مارس المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن كوروم، الذي كان وزيرا للبيئة والتطوير العمراني في حكومة أردوغان السابقة، سيخوض الانتخابات ضد أكرم إمام أوغلو، رئيس البلدية الحالي الذي يسعى لولاية ثانية كمرشح عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن أردوغان قوله: "سنعمل على إنقاذ إسطنبول من فترة فراغ امتدت لخمس سنوات. ولا يمكن لإسطنبول المخاطرة بخسارة خمس سنوات أخرى".

وتعتبر مدينة إسطنبول بالنسبة لأردوغان منذ فترة طويلة مدينة هامة، حيث يُنظر إلى تولي أردوغان رئاسة بلدية إسطنبول باعتباره نقطة إنطلاق رئيسية لمسيرته السياسية ذاتها. وتعد المدينة التي يسكنها حوالي خمس سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، بؤرة رئيسية للمحسوبية والمنح.

وذكرت وكالة بلومبرج أن إمام أوغلو قد تم انتخابه بشكل غير متوقع في مارس 2019 بفارق ضئيل بلغ 14 ألف صوت على مرشح لحزب العدالة والتنمية، وأضافت الوكالة أن فوز إمام أوغلو وشعبيته أعطت الأمل للمعارضة بأن في إمكانها هزيمة اردوغان في الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وتم إلغاء الانتخابات بسبب مزاعم "بسرقة الأصوات" لكن إمام أوغلو وسع نسبة تقدمه لتصل إلي ما يقرب من 800 ألف صوت في إعادة للانتخابات في يونيو 2019.

وعلى الرغم من خسارة مدن رئيسية بما في ذلك أنقرة وإسطنبول، فإن أردوغان حقق فوزا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، ليمتد حكمه الذي دام 20 عاما إلى عقد ثالث.