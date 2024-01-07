بلينكن يصل عمان في المحطة التالية من زيارته إلى الشرق الأوسط

ذكر ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن اليوم الأحد، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن بلينكن وصل إلى عمان، في المحطة التالية من زيارته إلى الشرق الأوسط، التي تهدف إلى خفض التوترات في المنطقة.

وقال ميلر "الأردن شريك حيوي، في المساعدة على منع الصراع في المنطقة من الانتشار".

وأضاف "نحن ممتنون لقيادتهم في تسهيل المساعدات إلى المدنيين في غزة".

وبعد توقفه في جزيرة "كريت" في اليونان أمس السبت، توجه بلينكن إلى العاصمة الأردنية، في مستهل جولة موسعة، للشرق الأوسط، هي الرابعة إلى المنطقة، منذ أربعة أشهر.

وإلى جانب عمان، سيزور قطر والإمارات العربية والسعودية بالإضافة إلى إسرائيل والضفة الغربية ومصر، طبقا لمكتبه. وكان قد التقى سابقا مع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية، هاكان فيدان في اسطنبول.

وخلال جولته، سيسعى بلينكن إلى بحث خطوات ملموسة، بشأن كيفية استخدام الجهات الفاعلة في المنطقة لنفوذها لتفادي تصعيد في حرب غزة.