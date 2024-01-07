إنقاذ سيدة في التسعينات من عمرها من تحت الأنقاض بعد 5 أيام من وقوع الزلزال في اليابان

تم إنقاذ سيدة في التسعينات من عمرها من تحت الأنقاض في اليابان، وذلك بعد خمسة أيام من وقوع زلزال قوي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأحد أنه تم العثور على السيدة أمس السبت تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة سوزو بغرب البلاد.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجات على مقياس ريختر إلى 126 شخصا، في حين مازال هناك أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين، وفقا لما نقلته كيودو عن السلطات المحلية.

وتسبب الزلزال في وقوع ضرر شديد واندلاع حرائق في مقاطعة إيشيكاوا الأكثر تضررا. ويتسم إيصال المساعدات بالصعوبة في ظل تضرر الكثير من الطرق بسبب الزلزال.

وقالت كيودو إن نحو 30 ألف شخص يقيمون في نحو 370 مركز إيواء في إيشيكاوا.