ماركينيوس: أنشيلوتي يعيد الأمل لمنتخب البرازيل قبل مونديال 2026

أعرب مدافع المنتخب البرازيلي، ماركينيوس، عن تفاؤله ببداية المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع منتخب "السيليساو"، مشيرًا إلى أن حضوره الفني يعيد الأمل للجماهير البرازيلية في فترة صعبة يمر بها الفريق، قبل عام من انطلاق كأس العالم 2026.

وقال ماركينيوس خلال مؤتمر صحفي في ساو باولو، حيث يعسكر المنتخب استعدادًا للمباراة المقبلة:"هذه البداية الجديدة وهذه الطاقة المتجددة تمنحنا الأمل مجددًا في وقت عصيب."

ويستعد المنتخب البرازيلي لخوض أول مباراة رسمية بقيادة أنشيلوتي، يوم الخميس، أمام الإكوادور في مدينة غواياكيل، ضمن الجولة الـ15 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكانت البرازيل قد تلقت خسارة قاسية في آخر ظهور لها في التصفيات، عندما سقطت أمام الأرجنتين بنتيجة 1-4، ما أدى إلى إقالة المدرب السابق دوريفال جونيور.

ويحتل المنتخب البرازيلي حاليًا المركز الرابع في جدول التصفيات، بفارق 10 نقاط عن المتصدر الأرجنتيني الذي ضمن تأهله مبكرًا، فيما لا تزال آمال البرازيل قائمة في التأهل المباشر، في ظل تأهل أول 6 منتخبات، وإمكانية خوض الملحق لصاحب المركز السابع.

وعلّق ماركينيوس على القدرات الفنية لمدربه الجديد قائلًا:"أنشيلوتي أظهر ذكاءه وقدراته الكبيرة من قبل، وهو يعرف كيف يستغل جودة اللاعبين ويضعها في إطار العمل الجماعي لخدمة الفريق."

وتُعلّق الجماهير البرازيلية آمالاً كبيرة على أنشيلوتي لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، بعد سلسلة من النتائج المخيبة لا تليق بتاريخ "السامبا"، حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العالم (5 مرات).