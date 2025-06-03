مصر تهنئ مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة انتخابها لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن

تتقدم جمهورية مصر العربية بالتهنئة القلبية الخالصة إلى مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة انتخابها اليوم ٣ يونيو ٢٠٢٥ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدد كبير من الأصوات لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن لمدة عامين اعتبارًا من يناير ٢٠٢٦، وهو ما يعكس الثقة الكاملة في مملكة البحرين وسياستها الحكيمة.

وتعرب مصر عن ثقتها الكاملة في أن مملكة البحرين، تحت القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ستقوم بدور فاعل وبنّاء في مجلس الأمن لدعم السلم والأمن الدوليين، وستكون صوتًا عربيًا صادقًا يدافع عن قضايا أمتنا العربية ومصالحها المشتركة في هذا المحفل الدولي الهام.

وتُقدّر مصر أن انتخاب دولة البحرين الشقيقة المستحق، يعكس المكانة المرموقة والمصداقية التي تتمتع بها مملكة البحرين على الساحة الدولية، ويؤكد الثقة الدولية في قدرتها على الإسهام الفعّال في تعزيز السلم والأمن الدوليين.