مصادر فلسطينية لقناة سعودية: الوسطاء يسارعون لإنجاز التهدئة بغزة قبل عيد الأضحى

قالت ‌‏مصادر فلسطينية لقناة الحدث، إن المفاوضات لم تنقطع طوال الأيام الماضية بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت ‌‏المصادر، التي لم تكشف القناة عن هويتها، أن مصر وقطر وتركيا ضغطت على حركة حماس لتليين مواقفها في ظل التعنت الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الوسطاء ينتظرون قبول حماس مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع تعديلات حول الأسرى وزيادة المساعدات.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء يسارعون لإنجاز التهدئة في غزة قبل عيد الأضحى.

ولفتت إلى أن الوسطاء تعهدوا بضمانة أمريكية لحركة حماس بالتزام إسرائيل بالتهدئة، وأن تتم مناقشة وقف الحرب خلال فترة التهدئة.



وعبرت حركة حماس قبل أيام عن ترحيبها باستمرار الجهود المصرية والقطرية من أجل التوصّل إلى إنهاء الحرب التي يشنّها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الحركة، استعداد الحركة للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة الفلسطينيين وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال.